ROMA – La Roma su Twitter ha pubblicato un video divertente a favore del Var in Champions League. "Ecco perché serve il Var in Champions" scrive la Roma pubblicando un video-montaggio in cui si vede Diego Perotti atterrare il figlio. L'arbitro non interviene ma poi decide di usare il Var e fischia il rigore. Con tanto di espulsione per Perotti.

Solo uno scherzo ma l’intento, considerate anche le polemiche post Roma-Liverpool, è chiaro: aprire alla tecnologia anche la Champions League.