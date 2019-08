ROMA – tragedia sul Puente Belén a Cuzco, in Perù. Maybeth Espinoz, 34 anni, e Héctor Vidal, 36 anni, dopo essere appena usciti da una discoteca poco dopo mezzanotte si fermano sul ponte per darsi un bacio appassionato.

Maybeth e Héctor si appoggiano sulla ringhiera del ponte che cede improvvisamente: la donna avvolge le gambe intorno al suo fidanzato e, subito dopo, perde l’equilibrio all’indietro. Nella caduta trascina l’uomo con sé per un volo di 15 metri.

Maybeth è morta sul colpo, mentre Héctor è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La scena ha sconvolto l’opinione pubblica peruviana e non solo. La scena tragica è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza puntate sul ponte. Una tragica fatalità, un volo da 15 metri che non ha lasciato loro scampo, uno scherzo del destino che si poteva benissimo evitare.

Fonte: Daily Mail, YouTube