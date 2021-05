In Perù qualcuno vaccina senza vaccino? Il ministero della Salute del Perù ha annunciato che sarà aperta un’inchiesta dopo una serie di denunce relative ad alcune vaccinazioni anti Covid-19… finte. Come finte? Già: finte. Insomma vaccini somministrati con delle siringhe… vuote. Esatto: vuote.

Perù, infermiera prova a fare il vaccino con una siringa… vuota VIDEO. Il comunicato del ministero della Salute

Lo scrive il quotidiano La Republica di Lima. In un comunicato il ministero ha precisato che “al momento sono stati confermati due casi, in un centro di vaccinazione non precisato, riguardanti il tentato uso, sventato per la segnalazione di testimoni oculari, di siringhe senza prodotto immunizzante al loro interno, durante la somministrazione di vaccini ad adulti in età avanzata”.

Perù, infermiera prova a fare il vaccino con una siringa… vuota. Cosa si vede nel filmato

Il giornale peruviano ha pubblicato un video, girato con un telefono, in cui si vede una infermiera in un centro governativo di Lima che prepara una siringa di vaccino per un paziente. Tutto tranquillo se non fosse che po all’improvviso, durante il filmato, si sente una voce fuori campo che chiede : “Signorina la siringa contiene qualcosa? Posso vedere? Non c’è nulla dentro, signorina, è vuota”.

L’infermiera allora silenziosamente si dirige verso la zona dove i vaccini sono tenuti in un frigorifero, per prenderne una dose.

“E’ doveroso precisare – spiega il ministero – che in nessuno dei due casi si è arrivati a causare un danno nei confronti dei pazienti che dovevano essere vaccinati. Se l’inchiesta dovesse verificare atti indebiti – si dice infine – non esiteremmo ad applicare le sanzioni previste dalla legge”.