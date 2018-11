PESARO – A Pesaro, il bimbo non si vuole far tagliare i capelli e piange mentre sta seduto sulla classica sedia da barbiere. I parrucchieri del Barber shop unisex della città marchigiana, per calmare il piccolino si inventano uno spettacolo a sorpresa che riesce ad attenere i suoi frutti.

Tutti i presenti iniziano infatti a cantare in coro “I due liocorni”, la mitica canzoncina per bimbi che inizia con “ci son due coccodrilli“. Il piccolo, quasi per miracolo, smette di piangere e si mette ad osservare stupito la scena, chiedendosi probabilmente cosa stessero facendo tutti quegli adulti davanti a lui.

La trovata, oltre ad aver ottenuto il suo scopo, è diventata un video virale dove sui socialha superato in poco tempo le 7 milioni di visualizzazioni.