Pescato il pesce rosso più grande del mondo: ha oltre 20 anni e pesa circa 30 kg VIDEO

Andy Hackett ha pescato il pesce rosso (forse) più grande al mondo. La cattura è avvenuta nelle acque del lago Bluewater, in Francia, luogo molto frequentato dai pescatori. In realtà si tratta di un esemplare di carpa poi introdotto nel bacino d’acqua vent’anni fa e che, con il tempo, ha sviluppato misure da record arrivando a pesare 30 chilogrammi.

Dopo aver posato per le foto, Hackett ha rilasciato il pesce nel lago, con la speranza che il pesce possa vivere il resto della sua vita senza essere ulteriormente disturbato e non diventare un trofeo per la pesca sportiva.

Pescato pesce rosso di 30kg

Il pesce era stato liberato nel lago oltre vent’anni fa, e da allora nessuno lo aveva pescato, spiega il Guardian. “Ho sempre saputo che Carrot – il nome dato al pesce rosso – era là dentro ma non avrei mai pensato di riuscire a pescarlo”, ha dichiarato Hackett, che ci ha messo 25 minuti per tirare il pesce fuori dall’acqua. Quella di Carrot è una specie particolare, un ibrido tra una carpa comune e una carpa koi. “Sapevo che era un pesce bello grande quando ho visto l’esca fare su e giù e destra e sinistra. Poi è uscito dall’acqua e ho visto che era arancione”, ha detto entusiasta il pescatore.