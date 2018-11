KAOHSIUNG – La petroliera Der Yun ha riportato diversi danni allo scafo, a causa di una collisione improvvisa avvenuta nel porto di Kaohsiung a Taiwan. L’incidente è stato immortalato da una telecamera di sicurezza. A scontrarsi con la Der Yun è la nave cargo giapponese Setsu Maru.

La collisione è avvenuta il 3 novembre. La Setsu Maru è stata comunque in grado di continuare il suo viaggio verso l’isola giapponese di Okinawa. La CPC Corpotation, compagnia taiwanese proprietaria della petroliera Der Yun, ha confermato l’avvenuta collisione, spiegando che non ci sono stati feriti e nessun sverzamento di olio inquinante in mare. Un funzionario ha aggiunto che la collisione avvenuta sul lato sinistro dello scafo, ha provocato la rottura del serbatoio dell’acqua.

Nei giorni scorsi, una collisione tra due navi avvenuta di fronte alla Norvegia ha provocato la fuoriuscita in mare di 10mila litri di carburante. Questa volta è andata decisamente meglio.