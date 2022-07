Piacenza, auto non si ferma e centra la volante della polizia VIDEO

Sull’autostrada A1, all’altezza del bivio per l’A15 a Fiorenzuola D’Arda, un auto della polizia stradale è stata centrata in pieno da un’altra vettura.

Le prime notizie

L’auto della polizia si era messa di traverso per regolare il traffico a seguito di un altro incidente. Un automobilista però, evidentemente distratto, non si è accorto della volante e l’ha centrata in pieno. Dal filmato si può vedere la macchina non rallentare e centrare in pieno la macchina della stradale.

Le condizioni degli agenti e del conducente della macchina

Per fortuna non c’è stata conseguenza per i due agenti che sono riusciti a spostarsi in tempo prima dell’impatto. L’autista della vettura è stato ricoverato per cure e accertamenti.