Lite furiosa a Piazzapulita tra il virologo Andrea Crisanti e il deputato della Lega, Claudio Borghi, sull’utilità del lockdown in pandemia. Il leghista ha negato l’efficacia del lockdown, citando uno studio pubblicato a gennaio sull’European Journal of Clinical Investigation dall’epidemiologo John Ioannidis dell’Università di Standford. E Crisanti è sbottato.

Claudio Borghi: “Crisanti è un esperto di zanzare”

Il primo a provocare è Borghi: “Io, come rappresentante dei cittadini, studio. Qui ho sentito numeri allarmistici e verità date per assodate, come il fatto che il lockdown funzioni e salvi vite. Con tutto il rispetto per il professor Crisanti, se io devo prendere una decisione importante, vado a sentire i massimi esperti al mondo di epidemiologia. Crisanti è un esperto di genetica della zanzara, che è una ottima cosa, ma non è un esperto di questi argomenti”.

Crisanti a Borghi: “Forse non ha letto abbastanza”

La replica di Crisanti a Borghi: “La nullità che ha detto Borghi si giustifica da sola. Vorrei solo aggiungere che sono contento della mia esperienza come esperto di malaria, perché contrariamente a lei, che sta in Parlamento, io ho visto cosa è una epidemia, ho visto come si combatte, so esattamente quali sono i fattori genetici e ambientali che contribuiscono a trasmettere la malattia, perché un’epidemia è indipendente dall’agente patogeno”.

“Un’epidemia, che sia di malaria, di colera o di influenza – spiega – ha delle caratteristiche principalmente ecologiche, che non hanno nulla a che vedere con l’agente di trasmissione. Io sono molto contento dell’esperienza che ho fatto, perché mi è servita moltissimo, contrariamente a tante altre persone, per esempio del suo partito, che sostenevano che il virus fosse morto o che fosse diventato più buono. È davanti agli occhi di tutti la scempiaggine di quello che è stato detto”.

Borghi-Crisanti, lo scontro si accende

La polemica si riaccende quando il virologo mette alle strette Borghi: “La quarantena funziona?”. “Sì”, risponde il leghista. E Crisanti lo incalza: “Allora mi spiega perché un lockdown personalizzato funziona e un lockdown che blocca la trasmissione a livello sociale no?”

A quel punto Borghi sale in cattedra e dà lezioni di epidemiologia a Crisanti: “Glielo spiego subito. Lo dicono gli studi che forse lei dovrebbe leggere. “Ma quali studi? – lo interrompe Crisanti – Lei non ha capito nulla di epidemiologia, me lo consenta”.

“Crisanti, dall’alto del suo…”, ma Borghi non fa in tempo a finire. “Sì – si erge Crisanti – lo dico dall’alto della mia docenza all’Imperial College di Londra: lei non ha capito nulla”.