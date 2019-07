Dermatologi contro questo strumento che può sembrare innocuo, ecco perché

ROMA – Gli esperti della pelle mettono in guardia: non usate i piegaciglia per altri scopi come spremere i punti neri o aumentare le dimensioni delle labbra: potreste provocarvi serie complicazioni tra cui emoragie interne e cicratrici. L’allerta è stata lanciato dopo che un video apparso sul canale Youtube “5 minute magic” ha raccolto quasi tre milioni di clic in circa 6 mesi.

Nel filmato rilanciato dal Daily Mail e visibile in fondo all’articolo, vengono dati una serie di suggerimenti su come utilizzare i piegaciglia, strumento universale che mostrerebbe una versatilità incredibile e che, a giudicare dal video, sarebbe in grado di curare molte imperfezioni fisiche come spremere i punti neri e ingrandire le labbra.

La dermatologa e portavoce della British Skin Foundation Anton Alexandroff, ha messo però in guardia dall’uso di questo strumento per spremere brufoli e punti neri: “Potrrebbe causare un’ulteriore infiammazione della pelle, comprese cisti dell’acne che possono successivamente cicatrizzare. La cosa migliore da fare è chiedere consiglio ad un medico come un dermatologo o il tuo medico di famiglia che sarà in grado di consigliarti il ​​trattamento giusto per te”.

Secondo la specialista per la pelle Candice Brown, il processo potrebbe allargare i pori lasciandoli permanentemente ingranditi porta ad essere più inclini alla formazione di questo tipo di problemi della pelle. Candice, che lavora presso il London Bridge Plastic Surgery, racconta che le persone non sono consapevoli dei danni alla pelle provocati da questi strumenti, compresi i lividi e le infezioni: “I piegaciglia sono per le ciglia, non per i punti neri. Quando li schiacci vengono rilasciati dei batteri che possono diffondersi. E mentre stai schiacciando, potresti anche causare la formazione di altri punti neri introducendo ancora più batteri. Sei anche a rischio di cicatrici. L’applicazione di tale pressione può anche causare irritazioni e infiammazioni. Evita tutto questo e vai da un professionista se sei preoccupato per i punti neri. Vorrei anche raccomandare l’applicazione di un prodotto contenente acido salicilico. Questo ingrediente aiuterà ad abbattere i materiali che ostruiscono i pori tra cui le cellule morte della pelle”.

Riguardo alle labbra, a mettere in guardia dall’uso dei piegaciglia è l’esperto Greg Bran, un esperto di chirurgia plastica: la mania di far gonfiare le labbra abbastanza a lungo, può essere utile per scattare un selfie. Alla lunga però potrebbe causare ematomi e sanguinamenti per via del fatto che le labbra sono molto sensibili e piene di vasi sanguigni”.

Fonte: Daily Mail, Youtube