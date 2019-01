LONDRA – Piers Morgan, un giornalista britannico molto noto, ha assaggiato un sandwich con salsicce vegane in diretta tv. Disgustato dal sapore, non è riuscito a mangiarlo e lo ha sputato nel cestino. Il tutto è avvenuto in diretta tv e per questo gesto, Morgan ha scatenato una bufera social in Gran Bretagna.

Morgan, 53 anni, è un ex giudice a Britain’s Got Talent e America’s Got Talent, oltre che direttore dei tabloid News of the World e del Daily Mirror. Durante il programma Good Morning Britain, che conduce insieme a Susanna Reid, ha assaggiato il sandwich vegano prima di commentare:”È assolutamente pessimo e ha un sapore disgustoso”. Morgan si è poi chiesto: “perché qualcuno dovrebbe mangiarlo?” Prima di sputare il panino nel cestino, Morgan ha fatto con il volto una serie di espressioni disgustate.

Il video ha scatenato l’ira degli utenti dopo la condivisione su YouTube. Il gesto di Morgan è stato infatti definito un atto contro il veganesimo. Alcuni hanno poi insultato e preso di mira il presentatore, definendolo “infantile “. Sono accusa anche aver definito la salsiccia come “disgustosa”. Non tutti gli utenti si sono sentiti però offesi dal gesto. C’è infatti che lo ha trovato “molto divertente” e “assolutamente condivisibile”.