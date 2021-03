Pilota avvolto dalle fiamme dopo un incidente in una gara automobilistica in Argentina VIDEO

In Argentina l’auto del pilota Hernán Testaseca ha preso fuoco dopo un incidente, durante una gara automobilistica del campionato Santa Fe TC2000. Fortunatamente è stato subito soccorso e, malgrado delle ustioni su entrambe le braccia, se la caverà.

La vettura guidata da Hernán Testaseca era in bagarre con altri due piloti per conquistare un posto sul podio e hanno finito per affiancarsi sul rettilineo del tracciato. Nel duello, la Ford Escort di Testaseca si è toccata con un rivale e ha finito per schiantarsi contro il muro. A seguito dell’impatto, il serbatoio dell’auto ha preso fuoco.

Fortunatamente il pilota argentino è stato estratto dall’abitacolo e trasferito immediatamente in ospedale. Le prime visite hanno riscontrato diverse ustioni, ma nulla di troppo grave, dichiarandolo fuori pericolo. Per lui, come detto, qualche ustione alle braccia.

L’incidente di Testaseca come quello di Grosjean in F1

Le immagini dell’incidente hanno ricordato quello che abbiamo visto recentemente in Formula 1 con l’incidente in Bahrain di Grosjean. In quell’occasione il bolide si andò a schiantare contro le protezioni a bordo pista e prese immediatamente fuoco. Il pilota francese, illeso, era riuscito ad uscire dall’abitacolo della sua monoposto dopo circa 30 secondi dallo schianto. Secondi preziosi che gli hanno permesso di non riportare gravi conseguenze fisiche.