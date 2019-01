UBATUBA – Il giro in elicottero si trasforma in tragedia. Il pilota perde il controllo del veicolo e si schianta durante quello che doveva essere un bel giro turistico lungo la costa e che è invece diventato un incubo. L’elicottero ha colpito un uomo che passeggiava sul lungomare. Colpito in pieno Alessandro Correia Leite, 42 anni, che è ha purtroppo perso la vita. L’incidente è accaduto in Brasile, nella città di Ubatuba. Le cause dell’incidente sono ancora ignote. Il tutto è stato ripreso da una delle turiste a bordo dell’elicottero. Vivian Carolina Cataldo, 34 anni, stava filmando il panorama quando è avvenuto il terribile schianto su una strada. Illese le quattro persone a bordo.