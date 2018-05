GENOVA – Prima della Partita del Cuore, allo stadio Ferraris di Genova, divertenti scene tra i due comici Pio e Amedeo e Antonio Cassano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il calciatore barese neanche a dirlo, si trova bene con i due comici foggiani. Peccato per qualche espressione colorita di troppo…

La serata di Marassi si apre con il commovente omaggio a Fabrizio Frizzi ben realizzato dalla tribuna con una gigante coreografia. Il pubblico di Genova risponde con grande entusiasmo e la gara prende il via con Francesco Totti (accolto da un vero e proprio boato) e Antonio Cassano a guidare l’attacco della Nazionale Cantanti.

Dai goal di Pio e Amedeo alle proteste contro l’arbitro di Infantino: tante sorprese in campo per una serata di festa, che ha saputo riunire Totti e Cassano nella stessa squadra. L’ex coppia giallorossa ha sfidato Javier Zanetti e Vincent Candela in un mix di stelle dal sapore vintage.

(Video dal profilo Instagram di Pio e Amedeo).