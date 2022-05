“Pioli is on fire”, l’allenatore del Milan canta e balla con i tifosi VIDEO (foto Ansa)

Pioli è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto appena vinto dal Milan. Sia come allenatore, che come ‘animatore’ della festa scudetto. Infatti l’allenatore ha cantato e ballato con i tifosi al grido di “Pioli is on fire” (video YouTube in fondo all’articolo).

Pioli is on fire al Milan! Primo scudetto per l’ex allenatore di Fiorentina e Lazio

Lo scudetto vinto dal Milan è la favola di Pioli e di tanti ragazzi che si sono messi a sua disposizione. Senza dimenticare l’acquisto di Ibrahimovic e l’arrivo di Paolo Maldini in dirigenza. Pioli è riuscito finalmente a vincere il suo primo scudetto da allenatore dopo aver fatto buone cose sulle panchine di Lazio e Fiorentina (meno su quella dei ‘cugini’ dell’Inter).

Pioli is on fire, il video con i festeggiamenti dell’allenatore del Milan

Grazie al successo per tre a zero contro il Sassuolo, il Milan ha vinto il 19° scudetto della sua storia e ha fatto molto di più visto che ha scucito il tricolore dal petto degli interisti. Infatti il Milan va così a succedere proprio all’altra squadra di Milano. Simone Inzaghi non è riuscito a difendere lo scudetto conquistato da Antonio Conte lo scorso anno. L’Inter ha dovuto accontentarsi di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana. In ogni caso, tutti e tre i titoli assegnati in Italia sono stati vinti da squadre di Milano.