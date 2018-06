PISA – Un carabiniere è stato aggredito nel pomeriggio di martedì 5 giugno a Pisa nel corso di controlli ad ambulanti abusivi, per lo più senegalesi, in via Vecchia Barbarcina, a due passi dal Duomo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

La notizia è riportata da Tirreno e Nazione e ripresa in un video che sta facendo il giro della Rete. All’ospedale è finito anche un secondo militare. Via Vecchia Barbaricina è una strada pedonale del centro storico dove gli ambulanti vendono per lo più borse.

Circa 160 quelle sequestrate nella giornata di martedì 5 giugno, operazione che ha portato a tensioni e reazioni da parte degli ambulanti. Un’aggressione analoga si era verificata nell’agosto 2017, in occasione di controlli effettuati dai finanzieri.