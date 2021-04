Pisa, sotiene l’esame online di diritto commerciale guidando l’autobus. Il professore che lo deve interrogare è incredulo: “Ma lei sta guidando un autobus?”

Lo studente protagonista di questa incredibile storia (a lieto fine) ha 40 anni ed è iscritto all’Università di Pisa. mentre è alla guida di un mezzo della Ctt Nord, società di trasporto pubblico locale della Toscana, si collega per sostenere la prova di diritto commerciale in diretta.

Mani sul volante e mascherina in volto, il 40enne ha stupito sia i compagni di corso ed anche il professore che avrebbe dovuto interrogarlo, Vincenzo Pinto, professore ordinario di diritto commerciale.

Quest’ultimo è incredulo: “Ma lei sta guidando un autobus?”. Lo studente non si scompone e afferma di poter parlare ugualmente.

Il professore allo studente: “C’è scritto dappertutto di non parlare all’autista, come faccio a procedere?“

Il professore, come mostra il video pubblicato su YouTube, decide di non procedere: “Abbia pazienza c’è scritto dappertutto di non parlare all’autista, c’è scritto proprio lì vicino”.

“Io come faccio a farle l’esame in queste condizioni? Proprio non me la sento”.

Il professore ha però poi trovato la soluzione. Ha invitato lo studente a ricollegarsi a turno finito in modo da consentirgli di svolgere l’esame in sicurezza.