NEW YORK – Un video choc pubblicato su Instagram mostra un pit bull che attacca una donna nella metropolitana di New York. Il cane si rifiuta di lasciarla andare anche se diverse persone tentano invano di trascinarlo via.

“Toglile il cane di dosso!” Urla una donna al proprietario. “Chiamate la polizia!” Urla un altro uomo. La scena è al limite del grottesco: il cane ha azzannato la scarpa della donna e la strattona violentemente mentre lei cerca di divincolarsi.

Un uomo seduto accanto alla donna interviene, cercando di aiutarla a tirare via la gamba, ma il pitbull non molla la presa. Il tutto mentre il padrone non accenna a dare alcun segnale al cane per ordinargli di fermarsi.

Alla fine il cane molla la presa e il video termina con il proprietario che tenta di farlo rientrare nel trasportino. Funzionari della metropolitana, che non sapevano dove e quando è avvenuto l’incidente, hanno definito il video disturbante.

“Le nostre regole richiedono che gli animali non di servizio siano tenuti all’interno dei container e non disturbino gli altri passeggeri”, ha affermato il portavoce.