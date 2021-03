Plagio dei Maneskin a Sanremo 2021? La canzone Zitti e buoni a confronto con Anhony Laszlo – F.D.T. VIDEO in fondo all’articolo. La segnalazione è arrivata da parte di alcuni giornalisti che stavano lavorando nella sala stampa del teatro Ariston.

Secondo questi giornalisti, ci sarebbero diverse somiglianze tra le due canzoni. La segnalazione è stata inoltrata alla commissione del Festival di Sanremo 2021 soltanto stamattina.

Subito due casi spinosi al Festival di Sanremo 2021: il possibile plagio dei Maneskin e la possibile esclusione di Irama

Il Festival di Sanremo 2021 è iniziato solamente da un giorno ma abbiamo già un possibile caso di plagio, questo dei Maneskin, ed una possibile esclusione, quella di Irama, per la positività al Covid di due suoi collaboratori.

Sulla questione del plagio, Amadeus non ha ancora preso una posizione pubblica ma il caso è passato direttamente al vaglio della commissione del Festival di Sanremo 2021. Il conduttore televisivo si è invece pronunciato sulla possibile esclusione di Irama.

Amadeus vorrebbe evitarla anche perché rappresenterebbe un pericoloso precedente. Da qui alla fine della competizione musicale, potrebbero verificarsi altri casi analoghi. Così Amadeus ha proposto di non far esibire il cantante sul teatro Ariston ma di mandare al posto della sua performance una registrazione del suo show nelle prove generali.

Ma in questo caso, Amadeus non può imporre la sua proposta senza prima aver incassato l’ok da parte degli altri cantanti in gara. Devono essere d’accordo tutti perché Irama potrebbe paradossalmente vincere senza mai mettere piede nel teatro Ariston. Infatti rischia l’esclusione perché da protocollo anti Covid deve rimanere nella sua stanza d’albergo in quarantena. Anche se il suo tampone molecolare è negativo.

Ma torniamo al caso che riguarda da vicino i Maneskin. Riportiamo di seguito la loro canzone e quella di Anthony Laszo. Trovate somiglianze? Secondo voi si tratta di plagio? Giudicate voi stessi… (VIDEO da YouTube).