ROMA – Sulla New Jersey Route 440 negli Stati Uniti succede qualcosa di incredibile: da un camion della spazzatura, hanno raccontato i testimoni, è caduto un grosso pneumatico che ha iniziato a rotolare a grande velocità sulla carreggiata.

Il pneumatio è saltato sullo spartitraffico nei pressi di Edison nel New Jersey, continuando a rotolare per finire poi per chiantarsi in pieno contro una Jeep Wrangler in transito sulla carreggiata opposta.

Al volante del fuoristrada c’era John Rice di Piscataway nel New Jersey. Con lui anche la moglie Allison e i loro tre figli piccoli. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito, ecco perché: “Per nostra fortuna lo pneumatico non è passato attraverso il parabrezza ma ha colpito la parte posteriore del veicolo“. La polizia dello stato sta indagando sull’incidente le cui immagini, nel frattempo sono diventate virale e riprese da decine di tv americane.

Nel movembre 2018, una coppia partita dal New Jeresy e diretta Pittsburgh per sposarsi è morta dopo essere stata schiacciata da due camion sull’autostrada Interstate 78 che dalla Pennsylvania porta fino a New York.

Kathryn Schurtz e Joseph Kearney erano partiti dalla loro casa in New Jersey con i parenti che li stavano già aspettando in chiesa. La loro auto è però finita schiacciata da due camion, e poi ha preso fuoco, sulla Interstate 78. A provocare l’incidente è stato uno dei due camion che, dopo aver tagliato la strada alla coppia ha spint la loro macchina contro l’altro camion.

