Pogba toglie la birra Heineken durante la conferenza stampa VIDEO Lo fa perché è musulmano

Paul Pogba sposta una bottiglia di birra Heineken durante la conferenza stampa post Francia-Germania. Alcuni hanno visto una similitudine con quanto fatto da Ronaldo il giorno prima.

Ma cambiano le motivazioni: Pogba lo ha fatto come musulmano. Quindi, da buon credente, per lui l’alcol è vietato. Ronaldo lo aveva fatto per motivi salutisti: aveva invitato i presenti a bere acqua anziché la coca. Va ricordato che Heineken è uno degli sponsor di Euro 2020.

Pogba sposta la birra Heineken in conferenza stampa

Pogba si è presentato in sala stampa dopo la vittoria della Francia sulla Germania. Era stato uno dei protagonisti, uno dei migliori in campo. Una volta preso posto davanti ai giornalisti, ha preso una bottiglia di birra Heineken (sponsor del torneo) che era sul tavolo. L’ha messa sotto il tavolo, in modo che, almeno lui, potesse non vederla.

Dietro il gesto, una motivazione personale (religiosa): i tabloid inglesi hanno sottolineato infatti che si tratti del gesto di un devoto musulmano. E per i musulmani l’alcol è proibito.

Cristiano Ronaldo fa sparire la Coca Cola

Cristiano Ronaldo fa sparire due bottigliette di Coca Cola in conferenza stampa, nonostante il marchio sia tra gli sponsor di Euro 2020. “Acqua, ecco cosa bisogna bere. Acqua”, dice il campione portoghese mettendo vicino al microfono appunto una bottiglia d’acqua.

Appena entrato in sala stampa, Cr7 le fissa per un istante, poi chiude gli occhi e sospira. Quindi non ci pensa più, le prende e le mette via, senza farle più vedere.