Polizia spara col taser a una ragazza fuori da un’ospedale: proteste in Spagna contro gli agenti VIDEO.

La Polizia spagnola, il Mossos d’Esquadra, ha usato ripetutamente il taser su una ragazza. Le immagini del fermo, avvenuto nella città di Sabadell (Barcellona), hanno fatto il giro del web, suscitando numerose polemiche.

L’azione dei poliziotti è stata condannata dalle associazioni che difendono i diritti umani, mentre la vittima, una ragazza di 26 anni, ha fatto sapere di volerli denunciare. Al contrario, il sindacato di polizia, in una nota, ha confermato il sostegno agli agenti, spiegando che hanno seguito le procedure appropriate.

La ragazza, da quanto si apprende, stava accompagnando la madre in un centro medico. Quando il personale l’ha bloccata fuori dalla struttura per via delle regole anti-Covid, ha perso il controllo, distruggendo alcuni oggetti, scagliandosi perfino anche contro i medici. All’arrivo della polizia, la 26enne non si sarebbe calmata con gli agenti che hanno quindi usato la pistola taser per immobilizzarla.

La figlia di Calenda ferita durante le proteste contro la legge per la sicurezza in Francia

Tay Calenda, figlia del fondatore e leader di Azione, Carlo Calenda, durante la Marcia delle libertà in Francia, contro la legge sulla sicurezza che prevede di limitare la diffusione di foto e video degli agenti in servizio, è stata colpita alla testa durante una carica delle forze dell’ordine. A documentare il ferimento è l’account Twitter del collettivo ‘Reporters En Colère’, mostrando la foto del volto tumefatto e ancora gonfio dopo 24 ore. La donna fa la fotoreporter. (fonte CORRIERE.IT)