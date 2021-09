Polizia Usa a cavallo frusta immigrati al confine col Messico, il video della vergogna

A poche ore dal debutto di Joe Biden all’assemblea generale dell’Onu, i media Usa hanno diffuso immagini che mostrano la polizia della frontiera Usa a cavallo mentre frusta gli immigranti che chiedono asilo al confine col Messico. Confine dove è scoppiata una nuova crisi umanitaria per l’arrivo di oltre 10 mila persone.

La polizia Usa che frusta i migranti

“Orribile da vedere”, ha commentata la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. “Ho visto alcune delle immagini, non ho il contesto completo ma non riesco a immaginare quale contesto lo renderebbe appropriato”, ha detto. “Penso che nessun che abbia visto quelle immagini pensi sia accettabile o appropriato”, ha aggiunto. La gente è “comprensibilmente” offesa dalla possibilità che le forze dell’ordine usino le fruste o oggetti simili contro i migranti radunatisi vicino a Del Rio (Texas), molti dei quali da Haiti.

Un caso imbarazzante di diritti umani per l’amministrazione Biden e per il suo ministro Alejandro Mayorkas, primo responsabile degli Interni ispanico degli Stati Uniti, anche lui figlio di rifugiati (cubani). Quanto alla decisione di Joe Biden di rimpatriare tutti i migranti alla frontiera, Psaki ha detto che “non è questo il momento di venire qui”.

I voli per rimpatriare i migranti

Il governo degli Stati Uniti intanto è pronto a rimpatriare ad Haiti migliaia di migranti che negli ultimi giorni si sono radunati sotto un ponte al confine tra gli Usa e il Messico. Almeno 10.000 persone, per lo più migranti haitiani, sono accampate sotto il ponte che collega Del Rio in Texas a Ciudad Acuna in Messico. E si prevede che ne arriveranno altre. Il sindaco di Del Rio Bruno Lozano ha già dichiarato lo stato di emergenza. Descrivendo la situazione come “senza precedenti” e “surreale”. Lozano ha affermato che le pattuglie di frontiera sono state sopraffatte e che i migranti “agitati” vivevano in condizioni impossibili.