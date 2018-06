MIANYANG – Un anziano non riesce ad attraversare la strada: i lsemaforo è scattato e lui non è nemmeno a metà dll’incrocio. Per aiutarlo arriva un poliziotto che sorprende tutti: invece di fermare il traffico [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] consentendo all’anziano di finire di attraversare sulle sue gambe, l’agente si carica l’uomo sulle spalle e lo porta a cavalluccio fino all’altro lato della strada.

Il gesto è stato ripreso dalle telecamere situate nei pressi di un incrocio a Mianyang, in Cina, dove l’agente di polizia Qin Weijie ha dato un passaggio “speciale” a questo anziano. Vedendo il vecchietto in difficoltà nell’attraversare sulle strisce pedonali, il poliziotto ha deciso di aiutarlo così.

Il gesto è stato apprezzato dagli internauti che hanno visualizzato e condiviso il video migliaia di volte.