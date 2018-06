MIANYANG – Un anziano non riesce ad attraversare la strada: il semaforo è scattato e lui non è nemmeno a metà dell’incrocio. Per aiutarlo arriva un poliziotto che sorprende tutti: invece di fermare il traffico [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] consentendo all’anziano di finire di attraversare sulle sue gambe, l’agente si carica l’uomo sulle spalle e lo porta a cavalluccio fino all’altro lato della strada.

Il gesto è stato ripreso dalle telecamere situate nei pressi di un incrocio a Mianyang, in Cina, il luogo in cui l’agente di polizia Qin Weijie ha dato questo passaggio “speciale”. Vedendo il vecchietto in difficoltà nell’attraversare sulle strisce pedonali, il poliziotto ha deciso di aiutarlo così.

Il gesto è stato apprezzato dagli internauti che hanno visualizzato e condiviso il video migliaia di volte.