ACCRINGTON – Un video con un agente di polizia che colpisce una ragazza di 14 anni in faccia durante un arresto è diventato virale, dividendo le opinioni del cosiddetto popolo del web.

La ragazza, 14 anni, e una donna di 52 anni, sono state arrestate con l’accusa di aver aggredito la polizia ad Accrington, nel Lancashire (Gran Bretagna), dopo che due agenti erano stati ricoverati in ospedale a seguito di un incidente.

La polizia del Lancashire, che ha fatto riferimento alla ragazza nel video come una “giovane donna” nonostante avesse solo 14 anni, ha detto di essere a conoscenza del video e che effettuerà un’indagine completa su di esso. Altri agenti di polizia entrano in scena mentre la rissa si scatena al momento dell’arresto mentre la ragazza viene ammanettata.

Da quando è stato pubblicato online, il video ha diviso gli utenti: alcuni ritengono che l’ufficiale di polizia debba perdere il lavoro, mentre altri dicono che abbia fatto un uso ragionevole della forza.

“Questo è uno dei motivi per cui, non ho rispetto per la polizia”, ha detto uno.

Un altro ha aggiunto: “Non so ora che cosa ha fatto, ma non è giusto picchiare una ragazza in faccia”.

Un terzo ha commentato: “Se avessimo fatto questo ai nostri figli, ci avrebbero rinchiuso”.

Tuttavia, altri erano più comprensivi nei confronti della polizia e dicevano che la ragazza aveva torto.