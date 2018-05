OCALA – Sulle strade di Ocala in Florida, un agente di polizia salva un bimbo di soli tre mesi che ha appena smesso di respirare. Mercoledì pomeriggio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], Nechole Crowell era in macchina col suo bambino, il piccolo Kingston. Improvvisamente, quest’ultimo ha delle difficoltà respiratorie.

La donna viene letteralmente assalita dal panico. Per sua fortuna vede un’auto della polizia e si ferma mettendo le quattro frecce. L’agente Jeremie Nix che stava tornando a casa ed era fuori servizio, ma non ha esitato nemmeno un momento e ha fatto immediatamente inversione a u, dirigendosi verso Nechole.

Nix ha preso il piccolo in braccio e, dopo averlo adagiato sull’erba a bordo strada, gli ha praticato il massaggio cardiaco, mentre la mamma lo implorava: “Non lasciare che mio figlio muoia”. Tutta la scena è stata ripresa dalla dashcam.

Jeremy, però, non è riuscito a risolvere i problemi del piccolo. Per questa ragione ha deciso di caricare in macchina il piccolo che è stato portato all’ospedale Regional Medical Center. Qui i medici hanno stabilizzato le condizioni di Kingston, ed hanno elogiato l’agente per la sua tempestività.

Ora il piccolo si è ripreso completamente e Nechole ha ringraziato l’agente anche tramite Facebook, postando alcune foto che ritraggono Nix e il figlio. La donna ha voluto raccontare la vicenda per far sapere al mondo quanto” sia stato grande questo agente”, che mentre cercava di rianimare il bimbo aveva anche la forza di rassicurare la mamma, dicendole di non preoccuparsi. “Non me ne andrò finché non ti avrò aiutata a salvarlo” è stata infatti la frase che l’agente ha detto più volte alla donna terrorizzata dal rischio di poter perdere suo figlio, la cosa più cara che una mamma ha al mondo.