Poliziotto salva la vita con un busta di patatine ad un ragazzo ferito da una coltellata VIDEO

Un poliziotto ha salvato la vita di un ragazzo grazie ad un busta di patatine. Il protagonista è stato Ronald Kennedy, un poliziotto del NYPD, il dipartimento di polizia di New York, che nel giro di pochi istanti si è inventato una sorta di garza, permettendo così al ferito di non perdere troppo sangue in attesa dell’arrivo dei soccorsi. A riprendere l’azione la body cam, la telecamera che ogni agente americano ha con se in dotazione.

Busta di patatine come garza: poliziotto salva così un ragazzo ferito

L’episodio risale a qualche giorno fa quando l’agente è stato chiamato per un caso di accoltellamento nel quartiere di Harlem. Un uomo era stato colpito al petto da una coltellata, e il poliziotto ha reagito immediatamente chiedendo ad un passante di andare e prendergli delle patatine. Nel video si sente poi la vittima dire al poliziotto: “Mi ha preso al polmone”, e l’agente replica: “Lo so, lo so, semplicemente rilassati”.

Poco dopo arriva il passante con un sacchetto di patatine e l’agente prima lo svuota e poi chiede un nastro adesivo. A quel punto ha chiesto l’intervento di altre due persone per stendere la vittima a terra, dopo di che, una volta ricevuto il nastro adesivo, ha fissato il sacchetto delle patatine appiattito al petto sanguinante della vittima. Arrivati i paramedici, il poliziotto li ha aiutati a rimuovere la benda di protezione per applicare una vera e propria garza. La vittima si trova ancora in condizioni critiche ma è stabile.