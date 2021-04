Poliziotto spara proiettile di gomma contro Ben Montemayor e gli fa esplodere il testicolo VIDEO

La polizia di Los Angeles fa esplodere un testicolo a un uomo. Un poliziotto ha sparato un proiettile di gomma all’inguine del 29enne, facendogli esplodere il testicolo destro. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, Ben Montemayor è stato ricoverato in ospedale. Il testicolo è stato integralmente ricostruito in sala operatoria.

Poliziotto fa saltare testicolo a Ben Montemayor con un proiettile di gomma

Il 29enne ha avviato una causa legale contro il dipartimento di polizia di Los Angeles e il suo capo Michel Moore. L’accusa è di aver usato durante le proteste una forza eccessiva e aver violato i suoi diritti costituzionali.

Nei documenti legali si sostiene che Montemayor è stato colpito al testicolo con un proiettile di gomma. Era diventato delle dimensioni di un “pompelmo” e in seguito è esploso.

Ben Montemayor colpito dal proiettile di gomma mentre indietreggiava a mani alzate

Il colpo di pistola che ha ferito Montemayor è stato sparato da un agente antisommossa mentre il 29enne indietreggiava con le mani alzate dopo la spinta di un altro poliziotto.

A Los Angeles la polizia ha l’ordine di utilizzare i proiettili di gomma solo se i manifestanti rappresentano una minaccia fisica per gli agenti. Ma “Montemayor era disarmato, non opponeva resistenza all’arresto e non rappresentava nessuna minaccia”. Così so legge nei documenti della causa.

Uno degli avvocati di Montemayor, Shaleen Shanbhag, ha affermato che il rapporto del “Use of Force Review Board” dimostra che la polizia di Los Angeles approva dunque che i manifestanti pacifici siano presi di mira con armi che sono “chiaramente mirate a neutralizzare una persona”.