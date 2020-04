ROMA – Ecco cosa succede quando si va contro una rotonda ad alta velocità, esattamente a 15 chilometri all’ora. Un video mostra quanto accaduto alle ore 18 del della domenica di Pasqua a Rabien, Lodz, in Polonia.

Una persona alla guida di una Suzuki Swift non si accorge della rotatoria e ci sale sopra, finendo per lamnciare in alto la sua auto. La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza: la scena è acrobatica e l’auto finisce fuori dalla visuale della telecamera.

Prima del volo, la vettura abbatte un albero di pino e manca per poco una statua del papa. Poi si schianta contro alcuni edifici in un cimitero.

L’auto è scoppiata in fiamme ed è stata completamente distrutta. Il conducente, un uomo di 41 anni, è rimasto cosciente mentre i Vigili del fuoco lo hanno liberato dalle lamiere.

È stato portato in ospedale con lesioni non letali. La polizia ha detto che il suo alito puzzava di alcol: l’automobilista è stato sottoposto ad un esame del sangue per confermare il suo tasso alcolemico. Non è però noto il risultato dell’esame (fonte: Il Giornale di Sicilia, Daily Mail).