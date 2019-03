ROMA – Circa un centinaio di tifosi dell’Hutnik Nowa Huta, una squadra polacca che gioca in quarta divisione, sono stati costretti a vedere la loro squadra in campo dall‘interno di una gabbia.

Ilfatto è avenuto domenica scorsa. Lo Hutnik Nowa Huta giocava contro lo Spartakus Daleszyce. Il motivo per cui i tifosi ospiti, la cui squadra hafra l’altro vinto per 1-0, sono stati rinchiusi in una gabbia simile a quelle che si vedono negli zoo è per “motivi di sicurezza”, raccontano i media locali.

La vincenda ha clamore suscitato clamore anche sui giornali internazionali. Per questo motivo, la federcalcio polacca ha annunciato di voler indagare.

I tifosi, dalcanto loro, a giudicare dal video postato su Twitter sembrano tranquilli e poco interessati al fatto di trovarsi all’interno di una gabbia. Non è nemmeno noto se qualcuno abbia avuto l’esigenza di uscire dalla gabbia durante il match. Quanto accaduto in Polonia dimostra il fatto che anche in Polonia ci sono probabilmente problemi di ordine pubblico tra diverse tifoserie anche in serie inferiori, cosa molto frequente purtroppo in Italia, come documentato anche da Blitz Quotidiano negli anni scorsi.