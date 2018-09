IBIZA – Tre ragazzi tagliano su un volo Ryanair diretto ad Ibiza una polverina bianca che all’apparenza sembra essere pronta per essere sniffata.

I tre siedono l’uno accanto a iniziano a tagliare una polverina bianca che sembra cocaina. Uno dei tre dice: “Volare a Ibiza. Ho qualche striscia tagliata e sono pronto per andare”. Le tre strisce sono in bella mostra e uno dei tre comincia ad arrotolare una banconota. A questo punto arriva uno steward che porta loro alcune bottigliette di vodka. “Vuoi una striscia?” chiede uno dei tre. “No, grazie” risponde l’assistente. Quest’ultimo però non batte ciglio e raggiunge la fine dell’aereo.

Non è chiaro quale sia la sostanza tagliata. Ovviamente è difficile che si tratti di cocaina davvero. Il filmato non mostra né l’assunzione della sostanza né cosa sia successo dopo. Un portavoce della compagnia aerea ha commentato in questo modo: “Non facciamo commenti su video social non verificati” si è limitata a dichiarare.