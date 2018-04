POMPEI – A Pompei si grida al miracolo: la corona della statua della Madonna si muove da sola.

In realtà è stato il forte vento a far muovere il rosario della statua che sovrasta il Santuario della cittadina campana. Ma per i fedeli non c’è meteo che tenga: in centinaia si sono radunati davanti alla chiesa e hanno cominciato a recitare preghiere in onore della Vergine Maria.

Spiega Susy Malafronte sul Mattino: