Ponte Garibaldi, arriva la tromba d’aria. I bagnanti scappano VIDEO

ROMA – Una tromba d’aria si è abbattuta martedì 9 luglio, su Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara, scatenando il fuggi fuggi tra i bagnanti.

Fortunatamente la tromba d’aria ha solo sfiorato la spiaggia, causando soltanto danni lievi in alcuni stabilimenti.

Le forti raffiche di vento si sono abbattute su tutta la costa adriatica.

A Grottammare il vento ha ribaltato un pedalò in spiaggia. Sono volati ombrelloni e suppellettili negli stabilimenti balneari e dai terrazzi dei palazzi. Sulla superstrada Ascoli mare, all’altezza dello svincolo per Monsampolo del Tronto, un albero è stato scaraventato dal vento lungo l’asse viario ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimuoverlo dalla carreggiata.

Fonte: La Nuova Ferrara.