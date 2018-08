WASHINGTON – “Vi è mai capitato di attraversare un ponte e temere che potesse crollare? Bene, questo è quel che è accaduto a Genova. Con conseguenze devastanti”. Con queste parole il giornalista di Itv Tom Bradby ha introdotto il servizio sul crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto e costato la vita ad almeno 39 persone. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E subito sul web si è scatenata la polemica.

Molti hanno tacciato Bradby di insensibilità e mancanza di tatto. Sotto accusa sia il tono sia le parole scelte dal giornalista, quasi stesse introducendo una notizia curiosa, sfiziosa. “Mancanza di tatto e rispetto nelle news di Itv sul disastro di Genova – ha commentato su Twitter l’utente Jennifer Kagan – non è un film d’azione, la gente è morta!!”.

E Ann Bell: “Totalmente inappropriato il tono di Tom Bradby per il crollo del ponte a Genova. Sembra che lo trovi divertente”. “Giornalismo scioccante e senza cuore. Se le parole non sono sue l’autore deve cercarsi un altro lavoro”, ha commentato un altro utente, Al Baker. Mentre Barry Cook ha scritto: “Che brutta introduzione alle notizie oggi. Tom, hai parlato come se stessi introducendo una commedia. Vergognati”.

Diversi utenti hanno chiesto che il giornalista si scusi pubblicamente, ricordando che nel crollo sono morti anche tre bambini.

In case you missed it, here’s how @tombradby introduced the Italian bridge disaster in which dozens were killed. Dumbfounded. pic.twitter.com/TW8WWO1hEf

— Kelvin (@KelvinD) 14 agosto 2018