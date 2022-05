Porta aliena su Marte? No, è solo la forma di una roccia: il VIDEO del rover Curiosity

Non c’è nessuna porta artificiale su Marte. Spiace disilludere i complottisti ma fatevene una ragione: su Marte non ci sono i resti di un’antica e mitica civiltà aliena.

Ci sarebbe da capire perché ogni qual volta ci arriva un’immagine dallo spazio in molti si spremono le meningi per cercare le prove del complotto astronomico. Ma la domanda probabilmente resterà senza risposta fino all’estinzione umana. Forse semplicemente la realtà è troppo semplice e banale e allora ogni tanto abbiamo bisogno del brivido della notizia a effetto.

La storia della foto

Comunque tornando sull’argomento: la fotografia è stata scattata nei pressi dell’Aeolis Mons, una montagna alta circa 5.500 metri intorno alla quale l’ormai celebre rover Curiosity lavora da tempo.

Nella foto in bianco e nero quel che sembra un’apertura di un qualche tipo di bunker. Si tratta quindi di un’apertura di un qualche tipo di bunker? Ovviamente no. E’ soltanto una fenditura nella roccia. In queste ore gli esperti, probabilmente inutilmente, lo stanno cercando di spiegare in tutte le lingue del mondo.

L’occhio umano e l’ignoto

Una banale fenditura nella roccia. L’occhio umano, questa è scienza, purtroppo è abituato a cercare una corrispondenza tra quello che per noi è ignoto e quello che conosciamo o che abbiamo già visto. D’altronde da decenni c’è chi vede la Madonna nelle macchie di muffa. Ma facciamocene una ragione. La realtà è banale.