Porto-Roma, rissa in campo dopo un fallaccio di Pepe su Mkhitaryan. E Dzeko sfotte Coinceçao VIDEO

Rissa in campo nell’amichevole della Roma con il Porto. La tensione è salita quando Pepe è entrato in maniera scomposta su Mkhitaryan a centrocampo. Un brutto fallo che ha provocato la reazione dell’armeno, il quale una volta a terra ha scalciato l’avversario. Ne è scaturita una rissa alla quale hanno partecipato i presenti in campo, comprese le panchine che sono intervenute.

Rissa in campo nell’amichevolo Porto-Roma

Momenti di grande tensione nel corso dell’amichevole della Roma sul campo del Porto. Protagonista (come spesso è accaduto in passato) Pepe, che con un brutto fallo su Mkhitaryan ha acceso un rissa che ha coinvolto anche le due panchine. L’intervento scomposto dell’ex Real – allenato anche da Mourinho – ha portato Mkhitaryan a reagire, trattenuto subito dai membri della panchina giallorossa prima che l’arbitro riuscisse a sedare gli animi e richiamare tutti all’ordine. Mourinho, per evitare guai, ha richiamato in panchina lo stesso giocatore armeno agitato e infastidito dall’atteggiamento provocatorio di Pepe.

Dzeko sfotte Coinceçao dopo il fallo di Pepe

Anche Dzeko si è scagliato a gran voce contro la panchina del Porto e in particolare contro l’allenatore Coinceçao. Prima gli applausi ironici e poi lo sfottò: “Bravo Coinceçao, 1-0 vai a piangere. Vai a piangere”. Il tutto condito anche da qualche parola colorita, per sottolineare la frustrazione del tecnico lusitano per il risultato negativo. Ci sono voluti diversi minuti prima che la situazione tornasse alla normalità e l’arbitro facesse riprendere il gioco. La partita si è conclusa con un pareggio.