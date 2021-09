Power Hits Estate, Ornella Vanoni a Dimartino e Colapesce: “Siete vaccinati?” VIDEO

Durante la serata RTL 102.5 Power Hits all’Arena di Verona, Ornella Vanoni è stata protagonista di un siparietto insieme a Dimartino e Colapesce, con cui canta Toy Boy.

Prima di esibirsi ma già sul palco, Ornella ha chiesto al duo sanremese di Musica leggerissima se fossero vaccinati. Dopo il loro sì la Vanoni allora ha deciso di cantare: “Allora possiamo lavorare”. Sul web e sui social, come ovvio, il video è già virale.

Toy Boy, il tormentone estivo di Colapesce, Dimartino e Ornella Vanoni

Toy Boy è una romantica ed ironica bossanova, scritta da Colapesce, Dimartino insieme ad Ornella Vanoni. Il brano è anche ispirato alle atmosfere di “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria”.

Ad accompagnare l’uscita della canzone, il video con la straordinaria regia di Luca Guadagnino. Quest’estate i due cantautori saranno live nei principali festival e arene estive italiane.

Dimartino e Colapesce, il tour estivo

Il tour estivo, organizzato e prodotto da OTR Live, li ha visti protagonisti in tutta Italia, il 9 luglio al Festival Dei Due Mondi di Spoleto (PG), il 10 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (RN), il 12 luglio al Marostica Summer Festival di Marostica (VI), il 13 luglio al Bike In di Mantova, il 16 luglio al Luce Music Festival di Bitonto (BA), il 18 luglio al Nova di Bologna, il 19 luglio al Moonland Festival di Sarzana (SP), il 21 luglio a Estate Sforzesca di Milano, il 22 luglio al Flowers Festival di Torino, il 25 luglio al No Borders Music Festival di Tarvisio (UD), il 26 e 27 alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, il 31 luglio al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR), il 7 agosto al Locus Festival di Fasano (BR), il 21 agosto al Terrasound di Francavilla al Mare (CH), il 28 agosto a Taormina, il 3 settembre invece suoneranno a Settembre Prato È Spettacolo di Prato e il 4 settembre al Nosound Fest di Servigliano (FM).