PHUKET – Steve Cho, un ventisettenne che vive a New York, stava aspettando un volo che lo avrebbe portato a Incheon, in Corea del Sud, quando ha deciso di spogliarsi nella sala partenze dell’aeroporto internazionale di Phuket, in Thailandia, per poi cominciare a girare nudo tra lo stupore dei passeggeri.

L’uomo, come mostra il filmato rilanciato dal Daily Mail, era completamene senza controllo ed ha cominciato anche a lanciare le proprie feci sui passanti. Arrestato dalla polizia, si è giustificato dicendo di essere “sotto l’effetto di un’overdose di Viagra”.