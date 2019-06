ROMA – Pranzo nella storica pizzeria Sorbillo, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la sua visita a Napoli. Il premier si è fermato a mangiare nel ristorante colpito a gennaio da una bomba carta e si è anche improvvisato ‘pizzaiolo’, con tanto di grembiule blu, al fianco di Gino Sorbillo, che gli ha mostrato come preparare una classica Margherita.

Conte, da Sorbillo si è messo ad impastare mostrando anche di saper fare la cosiddetta mossa dello “schiaffo”: “Ho fatto il pizzaiolo per tre anni” ha detto il premier ai presenti. Conte è apparso abbastanza preparato ed anche Sorbillo gli ha fatto i complimenti.

Lo scorso gennaio, una bomba era stata fatta esplodere davanti all’ingresso della storica pizzeria di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Nessun danno alle persone, solo all’ingresso della struttura ma tanta paura per il boato che era stato avvertito anche in lontananza.

Sorbillo è un brand ormai riconosciuto, cui fanno capo una serie di locali aperti in diverse città in Italia e anche all’estero. Lo stesso titolare, Gino Sorbillo, su Facebook aveva annunciato che la pizzeria “è chiusa per bomba” assicurando che avrebbe riaperto “presto”.

Fonte: Ansa, YouTube