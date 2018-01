LONDRA – Meghan Markle e il principe harry vanno insieme in una radio di Brixton e sulla strada incontrano diversi fan che riservano loro una calda accoglienza. Harry però, a quanto pare, vedendo il video che segue pubblicato dal Daily Star, sembra voler allontanare la mano della sua futura sposa.

La coppia reale esce dall’auto e Meghan allunga la mano verso il fidanzato. Il principe accetta di stringere la mano, ma dopo pochi secondi la lascia. Probabilmente si tratta di un gesto che non ha alcun significato. Quando però a farlo è un principe, si sa, i media cominciano a fantasticare ipotesi. Il filmato nel frattempo è diventato virale.

Intanto emerge la notizia che la futura sposa di Harry chiude i suoi profili social. Kensington Palace ha infatti confermato che Meghan ha chiuso i suoi social media in linea con la tradizione reale. L’americana ha chiuso i suoi account Facebook, Twitter e Instagram. Il palazzo ha riferito che Meghan “è grata a tutti coloro che hanno seguito i suoi account sui social media nel corso degli anni”, ma “non ha usato questi account per un po ‘di tempo”.

Nessuna preoccupazione, tuttavia, per gli osservatori dei royal. Kensington Palace ha degli account propri. L’attrice statunitense e il nipote della regina si sposeranno il 19 maggio al Castello di Windsor.