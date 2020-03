ROMA – Il principe William in Irlanda è arrivato insieme a Kate Middleton e scherzando con i presenti ha detto: “Stiamo spargendo il coronavirus, diteci se ci dobbiamo fermare”.

I duchi di Cambridge son arrivati in Irlanda per una visita ufficiale di tre giorni. Hanno presenziato un ricevimento al ristorante panoramico Gravity House, offerto dall’ambasciata britannica. E qui il secondo in linea di successione al trono ha parlato con un dirigente del servizio ambulanze della capitale irlandese ha detto in tono colloquiale: “Scommetto che tutti ti fanno ‘c’ho il coronavirus, sto morendo’, e tu dici tipo ‘no c’hai solo la tosse'”.

Poi, in un altro spezzone di video citato da alcuni media, come Cnn e l’Independent, William dice: “A proposito, il Duca e la Duchessa di Cambridge stanno spargendo il coronavirus. Scusate, teniamo d’occhio la situazione, quindi diteci se ci dobbiamo fermare”.

Il principe William, nella sua visita ufficiale a Dublino nel segno della riconciliazione, ha lanciato un appello affinché il Regno Unito e l’Irlanda voltino pagina dopo il loro travagliato passato.

“Facciamo bene a ricordarci ancora di coloro che hanno sofferto le conseguenze del nostro travagliato passato. Ma se è vero che sono stati fatti molti torti, è importante che non vi rimaniamo attaccati”, ha aggiunto il principe, secondo in linea di successione al trono britannico, riferendosi alla lotta per l’indipendenza dell’Irlanda conclusa nel 1921 e ai ‘Troubles’ del secolo scorso in Irlanda del Nord.

(Fonte ANSA e YouTube)