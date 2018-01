LONDRA – Il principe William si arrende alla calvizie incipiente e la stampa britannica si sbizzarrisce in titoli ironici sul suo nuovo taglio a zero, arrendendosi alla prospettiva di un futuro re dalla testa rasata. “God shave the king”, titola fra gli altri il Daily Mirror, storpiando il titolo dell’inno nazionale e adattandolo a quando l’erede al trono diventerà sovrano: così l’originale ‘Dio salvi il re’ diventa ‘Dio rapi il re”.

Mentre il Sun infierisce pubblicando una foto del principe calvo a tutta pagina. Il 35enne duca di Cambridge da tempo deve affrontare la perdita di capelli che colpisce milioni di uomini in tutto il mondo e per questo è stato ironicamente preso di mira anche all’interno della famiglia reale. Il fratello Harry, una volta parlando a un reduce disse che William era “già calvo all’età di 12 anni”. Il Time pubblica un video in cui si vede il nuovo taglio di capelli di William, in visita al Evalina London Children’s Hospital: