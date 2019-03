ROMA – Al termine dela match in cui ha messo ko il suo avversario Bogdan Dinu, il pugile biulgaro Kubrat Pulev bacia sulle labbra la reporter Jenny SuShe che lo sta intervistando.

Accade a Los Angeles e il video ha fatto il giro della Rete. Pulev, durante l’intervista ha ancora i segni della lotta sul volto: dopo aver risposto alle domande, bacia sulle labbra SuShe che riceve reagendo con un sorriso di facciata.

Il gesto ha sollevato numerose polemiche in Rete, dove molti utenti hanno accusato il pugile di aver compiuto un “assalto”. Non si è fatta attendere la risposta del diretto interessato: “In realtà Jenny è una mia amica e al termine del match ero così euforico che l’ho baciata. Più tardi quella sera lei ha festeggiato insieme a me e altri amici la mia vittoria”, ha detto il pugile, senza scusarsi per l’accaduto.

SuShe da parte sua ha dichiarato solo che il bacio è stato un po’ “imbarazzante e strano”. E infatti la sua reazione lo dimostra. Probabilmente non ha molto gradito il gesto dell'”amico”.

Fonte: Youtube