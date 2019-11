ROMA – Pupazzi Alla Riscossa (Ugly Dolls nel titolo originale) uscirà al cinema in Italiaper la Lucky Red il prossimo 14 novembre e vedrà il coinvolgimento di cinque doppiatori d’eccezione: Federica Carta sarà la scatenata Moxy, una vera e propria forza della natura, vivace e piena di energia, meravigliosamente unica con il suo sorriso a tre denti.

Diletta Leotta sarà la bellissima Mandy, la protagonista del cartone che ha un segreto da nascondere che teme possa compromettere il suo desiderio di raggiungere la perfezione. Shade sarà lo scaltro e simpaticissimo Ugly Dog, il migliore amico di Moxy. Achille Lauro sarà invece Lucky Bat, il pupazzo più saggio, peccato che i suoi consigli non funzionino mai come dovrebbero.

E ancora: Elio sarà Ox,che ha come unico desiderio quello di far sentire i suoi amici pupazzi sempre amati e al sicuro.

In un mondo fantasioso e ricco di colori, uno strampalato gruppo di pupazzi, morbidi, soffici e felpati dovrà affrontare con coraggio e determinazione la prova più importante della loro vita: trovare un bambino a cui dare il proprio amore. Per farlo dovranno sfidare il leader incontrastato dell’Accademia della Perfezione, il pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pupazzi nella loro impresa? Non basta che andare al cinema il prossimo 14 novembre per scoprirlo.