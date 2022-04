Putin e la barzelletta sull’oligarca in rovina VIDEO: gli uomini più ricchi di Russia ora non ridono più

Al termine della puntata di Report (Rai Tre) dell’11 aprile, si vede Putin raccontare una barzelletta su un oligarca russo che va in rovina. Barzelletta che ora, molto probabilmente non farà più ridere gli oligarchi che, con l’arrivo delle sanzioni contro la Russia, di soldi ce ne stanno rimettendo tanti.

La barzelletta di Putin sull’oligarca in rovina

Siamo nel 2017. Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin si mette ad intrattenere i presenti al Valdai Discussion Club, think tank e forum di discussione con sede a Mosca raccontando una barzelletta di un oligarca russo in difficoltà economiche.

“Vi voglio raccontare la storia di un oligarca che perde tutto. Può accadere di andare in banca rotta, no? Allora, questa è una vecchia storiella“, esordisce il capo del Cremlino durante il suo intervento. “Un oligarca va in rovina e parla con la moglie: ‘Sai, dovremmo vendere tutto, le auto di lusso e comprare un’utilitaria’. E lei: ‘Sì, sì, va bene’. Lui: ‘Dovremmo anche lasciare le ville, la dacia e andare a vivere in periferia’. E la moglie: ‘Va bene, va bene’. L’oligarca: ‘Ma tu cara mi amerai ancora?’. ‘Ti amerò, certo, e mi mancherai tanto'”.

Al termine della barzelletta tutti i presenti scoppiano a ridere. Si trattava però di altri tempi. Il video è stato trasmesso a chiusura della trasmissione Report in una puntata dedicata al gas russo e al bisogno che ha l’Italia di questo conbustibile.

Le sanzioni contro la Russia non fanno di certo ridere gli oligarchi russi

Le sanzioni disposte dai paesi europei, fra i quali anche l’Italia, sono state disposte anche contro gli uomini più ricchi di Russia e potrebbero aver creato non poche difficoltà a certi imprenditori vicini a Putin. Per questa ragione la barzelletta di Putin, rivista oggi probabilmente non farà poi tanto ridere proprio coloro a cui è diretta: gli orligarchi russi che, pur non rischiando la rovina, stanno subendo un brusco rallentamento dei loro affari sparsi per il mondo e sopratutto nei paesi occidentali, Italia compresa.