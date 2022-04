Putin è malato? Ha il Parkinson? “E’ goffo e in difficoltà”: esperti analizzano i video in cui appare in pubblico

Le mani di Putin sembrano tremare mentre saluta il presidente bielorusso Alexander Lukashenko al Cremlino. L’incontro è avvenuto settimane fa ma ora ne parla di nuovo il Sun che ha dedicato a Putin un articolo che riporta vari episodi video in cui il presidente russo appare malconcio, goffo e in difficoltà. D’altronde è da anni che si parla di possibili problemi fisici che, anche per un fattore di età, potrebbero aver colpito il presidente russo. Problemi fisici che però potrebbero essere ben più gravi. Tra questi si parla di cancro terminale e morbo di Parkinson.

Il Sun ha chiesto a vari esperti di analizzare le ultime apparizioni video di Putin. Vediamo cosa è emerso.

Putin all’incontro con Lukashenko

Vladimir Putin ha il Parkinson?

Vladimir Putin, nelle ultime apparizioni pubbliche non ha quasi mai avuto un aspetto molto rassicurante. Con Lukashenko, Putin saluta per poi sedersi rapidamente dopo essere sembrato un po’ instabile.

Il Sun ha poi messo sotto la lente d’ingrandimento la messa che si è tenuta in chiesa domenica scorsa durante la Pasqua ortodossa. Putin, 69 anni, nelle immagini registrate all’interno della cattedrale del Cristo Salvatore di Mosca è accanto al sindaco della città Sergei Sobyanin e appare goffo. Lo zar sembra muoversi a disagio: tira fuori la lingua e si morde le labbra. Ad un certo punto alza gli occhi al cielo prima di guardare il pavimento. Il tutto mentre il patriarca Kirill parla.

Putin alla veglia per la Pasqua ortodossa

L’apparizione pubblica è avvenuta pochi giorni dopo che Putin è stato mostrato dalla tv russa mentre dà gli ordini al capo della difesa Sergei Shoigu durante l’assedio di Mariupol. Anche qui, vari osservatori hanno notato un Putin debole che fatica a stare sulla sedia. Nel video apparire con una faccia gonfia mentre si accascia. Il suo piede sembra battere costantemente e la sua mano afferra il bordo del tavolo.

I movimenti involontari di Putin

Il professor Erik Bucy è esperto di linguaggio del corpo alla Texas Tech University. Al Sun ha dichiarato: “È un Putin sorprendentemente indebolito rispetto all’uomo che abbiamo consociuto fino a pochi anni fa”. Bucy nota che “le gambe di Putin sembrano piuttosto magre” come se stesse “soffrendo di peso o perdita di massa muscolare a causa di una malattia non dichiarata”. Stessa cosa il gonfiore della faccia “che fa apparire Putin con un aspetto malsano, soprattutto rispetto alle fotografie e ai video di alcuni anni fa”. Putin sembra anche evitare lo sguardo di Shoigu, apparendo come un uomo evasivo, timoroso, privo di fiducia e a disagio.

Un altro studioso, il professor Patrick Stewart dell’Università dell’Arkansas, ha osservato che Putin è apparso molto stressato nel video con Shoigu. Stewart si è concentrato sui suoi piedi che battono a terra ed ha suggerito che si tratta di un Putin che cerca di tenersi sotto controllo mentre i movimenti delle sue gambe appaiono involontari, confermando così la teoria del morbo di Parkinson.