Sono uscite dall’ombra le figlie “segrete” di Putin. Maria Vorontsova, 36 anni, genetista e Katerina Tikhonova, 34 anni, ballerina poi diventata esperta di intelligenza artificiale, sarebbero le figlie del presidente e della ex moglie Lyudmila, sposata nel 1983.

Putin, le figlie “segrete” escono dall’ombra

Hanno due cognomi diversi da quello del padre e non si vedevano in pubblico dal 1999. La due sorelle sono apparse di recente, per la prima volta dopo anni, sulla tv di stato in occasione dell’annuale Forum economico internazionale di San Pietroburgo, e Putin era l’oratore principale.

Sebbene nessuna delle due sia stata identificata come figlia del leader del Cremlino, la situazione sembra essere un po’ il “segreto di Pulcinella“. Ma lo zar avrebbe una terza figlia segreta – nata da una presunta relazione extraconiugale – Luiza Rozova, 18 anni, stilista e dj, che sta riscuotendo un gran successo su Instagram.

Putin, c’è anche una terza figlia. Sono tutte somiglianti al padre

Le tre giovani donne sono sorprendentemente somiglianti a Putin. Maria, che secondo quanto riferito è un’esperta di nanismo, è stata intervistata sul canale Rossiya 24, riguardo all’impegno russo mirato a contrastare le malattie genetiche rare nei bambini.

Si dice che Maria abbia sposato un imprenditore olandese e che Katerina sia convolata a nozze con il figlio di un amico intimo di Putin, Kirill Shamalov. Le due sorelle sono nate all’epoca in cui Putin era ancora una spia del KGB. Quando fu scelto come successore da Boris Eltsin e nominato primo ministro le due ragazze, che frequentavano la scuola tedesca di Mosca, furono ritirate dall’istituto e continuarono l’anno privatamente.

Sia Katerina che Maria, durante due diverse sessioni del forum sono state presentate con il cognomi Tikhonova e Vorontsova. Entrambe le donne usano il patronimico Vladimirovna, vale a dire figlia di Vladimir.

Putin ha parlato di Maria e Katerina, ma non ha mai fornito dettagli sul loro lavoro o la vita privata. “Sono orgoglioso di loro, continuano a studiare e lavorano. Le mie figlie parlano fluentemente tre lingue europee”.

Non ha mai parlato invece di Luiza Rozova, o Elizaveta Krivonogikh. La ragazza è nata da Svetlana Krivonogikh, 45 anni, presunta ex amante di Putin. Da quando, nel 2020, è stata individuata dai media dell’opposizione, Luiza è diventata una star dei social media con quasi 100mila follower.

Pur ammettendo con Russian GQ che “probabilmente” somiglia a Putin da giovane, non ha confermato la paternità. Come detto, lo “zar” non permette che si entri nella sua vita privata e sulla relazione con Alina Kabayeva, con cui si dice abbia tre figli e sia sposato segretamente, ci sono delle smentite ufficiali.