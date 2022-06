Vladimir Putin parlando alle tv russe in occasione del 350esimo anniversario dalla nascita di Pietro il Grande si è paragonato allo zar che aveva represso la rivolta dei cosacchi ucraini.

Il leader ha fatto riferimento alla Grande Guerra del Nord che ha visto una coalizione anti-Svezia – guidata da Mosca – distruggere l’impero svedese e stabilire la Russia come nuova potenza imperiale in Europa.

Putin si paragona a Pietro il grande

“Sembrava che Pietro stesse combattendo contro la Svezia e conquistando territori ma non stava prendendo niente! Li stava riprendendo!”, ha affermato Putin. Ha poi fatto un altro riferimento storico, la battaglia di Narva nell’odierna Estonia che aprì la guerra: “Perché è andato lì? Per riprenderlo e per rafforzarlo. Ebbene, a quanto pare, spetta anche a noi tornare e rafforzarci.