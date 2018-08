ROMA – Strana coppia della movida quella formata da Radja Nainggolan e Fabrizio Corona nella discoteca di Milano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Una coppia che non è piaciuta ai fan dell’Inter, che temono per le compagnie frequentate dal calciatore infortunato.

A pubblicare il video della notte brava è La Casa Loca di Dalmine, discoteca milanese, sulla sua pagina Facebook. Il video risale a venerdì 17 agosto e mostra Nainggolan, che ha saltato la preparazione per un infortunio muscolare nei primi giorni di ritiro, mentre in attesa di poter tornare in campo si diverte a ballare. Con lui c’è Corona, ex fotografo dei vip da poco uscito dal carcere e tornato alla vita mondana.

Il video non mostra nessun comportamento compromettente, ma i fan neroazzurri non sembrano aver apprezzato, anzi hanno già iniziato a polemizzare per la scelta del calciatore belga.