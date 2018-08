SASSUOLO – Radja Nainggolan, costretto a vedere Sassuolo-Inter in tribuna per un problema muscolare, a un certo punto si sofferma…sul fondoschiena di una ragazza che passa sugli spalti a Reggio Emilia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Le telecamere hanno beccato il belga al Mapei Stadium, proprio mentre gira la testa al passaggio della fanciulla e dà di gomito per commentare con il suo agente che sta seduto al suo fianco.

“Intanto segnaliamo un Nainggolan molto attento ai lati b. Cosa avrà detto?”, il commento de Gli autogol su Instagram. La replica del belga: “Nn c avete proprio niente da fa… Si stava inciampando”.

Gli autogol è una pagina molto seguita sui social network da tifosi e da giocatori stessi: sono stati loro a lanciare per esempio la Papu Dance, il ballo col Papu Gomez che è diventato un vero e proprio fenomeno virale in tutta Italia. A rilanciare il video di Nainggolan un altro account cult per i calciofili, ovvero “Chiamarsi Bomber”.